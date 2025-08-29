PUBBLICITÀ
HomeCronacaTensione a Napoli est, esplosi 3 colpi di pistola nella stesa
CronacaCronaca localePrimo Piano

Tensione a Napoli est, esplosi 3 colpi di pistola nella stesa

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Stesa ai Quartieri Spagnoli, colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte
Stesa ai Quartieri Spagnoli, colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte
PUBBLICITÀ

Ieri alle ore 19 sono stati esplosi 3 colpi di pistola a tamburo al rione Villa a San Giovanni a Teduccio: fortunatamente nessuno è rimasto ferito poiché si tratta di una stesa. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia che hanno chiuso momentaneamente al traffico la strada per consentire alla Scientifica i rilievi del caso. Sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile.

Si spara ancora a Napoli est, gambizzato un 42enne

Spari al centro storico di Napoli, proiettile centra la camera da letto di un appartamento

Mercoledì sera i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro sono intervenuti al civico 5 di via scale Montesanto per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Uno sconosciuto avrebbe sparato un proiettile, centrando il soffitto della camera da letto di un’abitazione al quarto piano. Incensurati i residenti. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire matrice e dinamica.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati