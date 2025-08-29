Tensione a Napoli est, esplosi 3 colpi di pistola nella stesa

PUBBLICITÀ

Ieri alle ore 19 sono stati esplosi 3 colpi di pistola a tamburo al rione Villa a San Giovanni a Teduccio: fortunatamente nessuno è rimasto ferito poiché si tratta di una stesa. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia che hanno chiuso momentaneamente al traffico la strada per consentire alla Scientifica i rilievi del caso. Sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile.

Spari al centro storico di Napoli, proiettile centra la camera da letto di un appartamento

Mercoledì sera i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro sono intervenuti al civico 5 di via scale Montesanto per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Uno sconosciuto avrebbe sparato un proiettile, centrando il soffitto della camera da letto di un’abitazione al quarto piano. Incensurati i residenti. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire matrice e dinamica.

PUBBLICITÀ