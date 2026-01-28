Stop alle trasferte per i tifosi del Napoli, “fatali” gli scontri sull’A1 con gli ultras della Lazio

Stangata per i tifosi del Napoli. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha emesso un decreto che blocca le trasferte dei tifosi partenopei e della Lazio fino alla fine del campionato.
La decisione segue i gravi tumulti registrati domenica sulla A1. Nel documento, il ministro ripercorre gli episodi di domenica e evidenzia la propensione delle curve ultras di entrambe le squadre a comportamenti illeciti durante gli spostamenti.
In particolare, cita le azioni predatorie ripetute contro esercizi commerciali: per i supporter azzurri, ben quattordici trasferte hanno visto divieti, undici delle quali proprio nella stagione passata.