Diluvio a Napoli e provincia, crolla tetto della piscina: decine di strade allagate

Ancora disagi a causa del maltempo a Napoli e provincia. Diverse le segnalazioni di strade e attività commerciali allagare a seguito della pesante pioggia abbattutasi sul territorio. Nel quartiere di Poggioreale è crollato il tetto della piscina Rari Nantes Napoli danneggiando la struttura di via Nuova Poggioreale. Arterie impraticabili a causa dell’acqua, secondo alcuni cittadini, anche nel quartiere occidentale di Soccavo.

In via Circumvallazione Esterna, nel territorio di Mugnano, diversi negozianti sono stati costretti a sbarrare le porte d’ingresso per non essere allagati. Altamente compromessa anche la circolazione veicolare. Discorso simile anche a Giugliano, in via Santa Caterina da Siena, in via San Francesco d’Assisi e ovviamente sulla fascia costiera con i tombini saltati perchè incapaci di assorbire la grossa portata d’acqua piovana.