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Strage di Paupisi, torna a casa Antonia Ocone: la 17enne è l’unica sopravvissuta

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Strage di Paupisi, torna a casa Antonia Ocone: la 17enne è l'unica sopravvissuta
Strage di Paupisi, torna a casa Antonia Ocone: la 17enne è l'unica sopravvissuta
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È tornata finalmente a casa Antonia Ocone, la 17enne sopravvissuta alla tragica strage familiare avvenuta a Paupisi la notte del 30 settembre scorso. Dopo mesi di ricovero, interventi chirurgici e un lungo percorso di riabilitazione, la ragazza è riuscita a superare una condizione critica che l’aveva vista lottare tra la vita e la morte.

Antonia è figlia di Elisa Polcino, 49 anni, e sorella di Cosimo, 15, entrambi uccisi dal padre, Salvatore Ocone, che li aveva colpiti con una pietra. Anche la giovane era stata aggredita con la stessa violenza, riportando ferite gravissime. Al momento dell’attacco, madre e figlia si trovavano in camera da letto, mentre il fratello era nel soggiorno.

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Dopo il delitto, l’uomo aveva caricato i figli in auto, allontanandosi per ore prima di essere fermato nei pressi del Molise.

A dare notizia del ritorno a casa è stato il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, che ha condiviso un messaggio carico di emozione, sottolineando la forza e il coraggio dimostrati dalla ragazza durante questi mesi difficili. L’intera comunità, ha ricordato, ha seguito con partecipazione ogni fase del suo recupero, dalla fase più critica fino ai progressi nella riabilitazione.

La giovane è stata dimessa dall’IRCCS Neuromed di Pozzilli, dove era stata ricoverata, e ha fatto ritorno a casa accompagnata dal fratello maggiore. A commentare il traguardo raggiunto è stato il direttore sanitario Fulvio Aloj, che ha parlato di un risultato frutto del lavoro congiunto di medici, neurochirurghi e specialisti della riabilitazione.

Il personale sanitario ha salutato Antonia con affetto al momento della dimissione, visibilmente emozionato. La ragazza, insieme ai familiari, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, chiudendo così un lungo e difficile capitolo della sua vita.

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Gianluca Spina
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