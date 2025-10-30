PUBBLICITÀ
Strage di Paupsi, Antonia è sveglia: c’è il trasferimento

Antonia Ocone, la ragazza ridotta in fin di vita dal padre il 30 settembre scorso a Paupisi nella strage familiare costata la vita a sua madre e a suo fratello minore 15enne, ha lasciato la Rianimazione e da ieri mattina è stata trasferita nell’unità di Neuroriabilitazione del Neuromed di Pozzilli di Isernia.

La paziente – fa sapere la clinica nel suo ultimo bollettino – è sveglia, a tratti anche collaborante, segue incostantemente ordini semplici. E’ presente un deficit motorio del lato destro che interessa sia la gamba che il braccio.

Ha difficoltà nel parlare e nel deglutire. Respira spontaneamente tramite cannula tracheale, ha parametri cardiocircolatori nella norma e non ha febbre. Entro i prossimi 15 giorni, se non ci saranno complicazioni, è in programma un intervento neurochirurgico di ricostruzione del cranio.

