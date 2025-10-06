Dramma di Paupisi, lieve miglioramento per la figlia di Ocone

PUBBLICITÀ

Le condizioni mediche di Antonia Ocone, ferita dal padre Salvatore a Paupisi, restano stazionarie nella loro gravità. È quanto stabilisce il bollettino medico dell’ospedale Neuromed di Pozzilli dove la 17enne è ricoverata. “È iniziata la graduale riduzione della sedazione farmacologica. I parametri vitali restano stabili. La prognosi è ancora riservata”.

“Durante la fuga di 13 ore nonostante si fosse reso conto che i figli erano ancora in vita, non ha ritenuto di portarli in ospedale” scrive il giudice. Ocone si trova in cella sorvegliato a vista perché ha già tentato di togliersi la vita.

Si attende l’autopsia sul corpo delle vittime di Ocone

Sarà conferito oggi dalla procura di Benevento l’incarico al medico legale che dovrà effettuare – in settimana – le autopsie sui corpi di Elisa e Cosimo Ocone, moglie e figlio di Ocone.

Solo dopo avere stabilito le cause della morte dei due si terranno i funerali, che il figlio Mario, unico superstite della strage, ha stabilito siano congiunti per la mamma e il fratello. Nell’occasione a Paupisi sarà proclamato il lutto cittadino.

Salvatore Ocone, intanto, continua a restare recluso nel carcere di Campobasso dove è controllato a vista nel timore che possa compiere atti di autolesionismo, come già avvenuto. Al momento del ritrovamento dopo la sua fuga, l’uomo presentava infatti numerose ferite autoinflittesi sul corpo. Secondo l’ordinanza della giudice per le indagini preliminari Ocone ha agito con “ferocia omicida”, e se tornasse libero potrebbe uccidere anche il terzo figlio.