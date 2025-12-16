PUBBLICITÀ
Stretta sulla movida a Napoli, maggiori controlli dai Baretti e Bellini al Vomero e Mergellina

Stretta sulla movida e sul degrado urbano a Napoli, con un’intensificazione dei controlli nel periodo delle feste.

Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in prefettura presieduto dal Prefetto Michele di Bari. In considerazione dell’incremento dei flussi turistici, ci saranno dunque maggiori controlli soprattutto nelle aree dei ‘baretti’: oltre che Chiaia riguarderanno dunque piazza Bellini, piazza Carolina, via Toledo, via Firenze, piazza Garibaldi, piazza Carità, piazza Dante, il quartiere Vomero e le zone di Mergellina, Porta Capuana e Porta Nolana.

Servizi di vigilanza e controllo saranno anche predisposti nell’area circostante la Basilica di San Pietro ad Aram e la struttura caritativa Casa Bartimeo. Alla riunione in prefettura hanno partecipato l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Jesu e i rappresentanti delle Forze di polizia e il comandante della Polizia Municipale di Napoli e della Polizia Metropolitana.

