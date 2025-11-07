PUBBLICITÀ
Svaligiata la villa di Bastoni, banditi in fuga con Rolex e borse di lusso

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Nella serata di mercoledì 5 novembre, dei ladri sono entrati nella villa di Alessandro Bastoni a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle ore 18, mentre il difensore dell’Inter si apprestava al match di Champions League delle ore 21 a San Siro contro i kazaki del Kairat. Al momento dell’irruzione dei ladri, l’abitazione era vuota.

I malviventi, almeno quattro persone, in pochi minuti hanno rubato due Rolex e borse di lusso, per poi fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri di Bergamo che hanno iniziato le indagini. Un rientro traumatico per Bastoni che, dopo aver gioito per la vittoria in Champions, ha dovuto fare i conti con questo spiacevole inconveniente.

