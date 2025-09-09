PUBBLICITÀ

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari: nelle quattro notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 23:00-6:00; dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 13 settembre; dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 15 settembre.

Tangenziale di Napoli a mezzo servizio causa lavori, intera tratta chiusa per una settimana

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”, situata nel suddetto tratto e chiusi anche gli svincoli di Capodimonte e Arenella, in entrata verso Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de Liguori, via Arenaccia, calata Ponte di Casanova, piazza Nazionale, via Nuova Poggioreale e rientrare in Tangenziale a Corso Malta; per la chiusura dell’entrata di Capodimonte e Arenella, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta.

Inoltre per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Doganella, in entrata verso Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di entrare a Corso Malta.

Infine per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Capodichino Aeroporto, in uscita per chi proviene da Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Doganella.