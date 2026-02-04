Tassa sui rifiuti, Napoli una delle città con la Tari più alta d’Italia

PUBBLICITÀ

La Campania si conferma tra le regioni più care d’Italia per la tassa su i rifiuti (Tari), con 418 euro di spesa media a famiglia. Dai seguenti dati è emerso un incremento del 2,8% in più rispetto allo scorso anno. Napoli rientra così tra i primi dieci capoluoghi, dove la tassa risulta maggiormente onerosa rispetto alle altre città.

GLI STUDI DELL’UIL

Questi risultati emergono da uno studio proposto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali e immigrazione della Uil. Di cui il segretario confederale Santo Biondo ha ritenuto necessario calcolare il carico fiscale della Tari sui contribuenti italiani, dal 2020 ad oggi. Ne ricalca la necessità affermando “Una tassa nata per coprire i costi di raccolta e smaltimento è divenuta sempre più un prelievo gravoso, scollegato dal principio di equità fiscale e dai reali livelli di servizio offerti”, proseguendo, “Le forti differenze tariffarie tra territori prosegue sono il frutto di scelte politiche sbagliate e di un sistema di gestione dei rifiuti frammentato e diseguale”.

Nonostante il suo nono posto, a Napoli il costo medio della tari è di 499 euro. Questi numeri sono ritenuti bassi, rispetto ai 650 euro della città di Pisa che apre la classifica, seguita da Brindisi e Pistoia.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE CAMPANE

Nessuna delle cinque province della Campania rientra nella lista dove si paga di meno. Notiamo un importo minore a Caserta e Avellino, ma superano in egual modo la media nazionale.

Napoli 499 euro (la più cara)

Salerno 464 euro

Benevento 441 euro

Caserta 389 euro

Avellino 287 euro

Nonostante il costo minore delle città ultime in classifica, ciò rappresenta un peso nella vita quotidiana delle famiglie. In particolare in un periodo caratterizzato da aumenti generalizzati del costo della vita.

TARI PROROGATA A NAPOLI

La Giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la variazione della scadenza per il pagamento del saldo TARI 2025.La precedente scadenza del 16 febbraio 2026, viene sostituita con la nuova data fissata al 16 Aprile 2026.

Lo slittamento è stato reso possibile, dall’introduzione di un nuovo applicativo per la gestione della TARI, ad ottobre 2025. Il quale richiede maggior tempo, per i test di verifica per garantire la corretta analisi dei dati e ridurre la probabilità di errori.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare l’ordinanza al seguente link https://www.comune.napoli.it/novita/saldo-tari-2025/