Tari Napoli, c’è la proroga della scadenza per il pagamento del saldo 2025

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la variazione della scadenza per il pagamento del saldo TARI 2025.

La nuova data è fissata al 16 aprile 2026, in sostituzione della precedente scadenza del 16 febbraio 2026.

La decisione è stata presa in seguito all’introduzione, nel mese di ottobre 2025, di un nuovo applicativo per la gestione della TARI, che ha richiesto attività di verifica e testing per garantire la corretta migrazione dei dati e ridurre la probabilità di errori.

Tali operazioni, insieme ai tempi necessari per la stampa e il recapito degli avvisi di pagamento, hanno reso necessario il differimento della scadenza.

Come funzionano le scadenze TARI 2025

Il vigente regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 37 del 19 giugno 2023, prevede la riscossione del tributo in 4 rate, le prime 3 in acconto, nella misura del 75% dell’importo dovuto sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2024 e approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17 luglio 2024.

Il saldo sarà calcolato sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2025 con Deliberazione n. 31 del 30 aprile 2025 e per il quale verrà inviato un nuovo avviso.

– Acconto 2025 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 15 maggio 2025)

• 1^ rata in acconto: 16 luglio 2025;

• 2^ rata in acconto: 16 settembre 2025;

• 3^ rata in acconto: 17 novembre 2025.

• Rata unica in acconto: 31 luglio 2025.

– Saldo 2025 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 15 maggio 2025)

• Rata a saldo: nuova scadenza il 16 aprile 2026 (in sostituzione di quella inizialmente prevista per il 16 febbraio 2026).