Tentato furto da Napolitano Store a Cardito, banditi in fuga sull’Audi RS3

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Tentato furto nella notte ai danni del negozio di elettronica di Angelo Napolitano a Cardito. L’attività, attualmente chiusa in seguito a un provvedimento della Guardia di Finanza, è stata presa di mira da un gruppo di malviventi che ha tentato un’azione rapida. Secondo quanto emerso, i ladri sarebbero arrivati a bordo di un’Audi RS3. Dopo aver tagliato la saracinesca con un flex, hanno cercato di sfondare la porta d’ingresso utilizzando una mazza, senza però riuscirci. Il colpo è fallito grazie all’intervento della vigilanza privata, che ha messo in fuga i malviventi prima che riuscissero a portare via qualcosa.

Il tentato furto arriva in una fase delicata per l’attività commerciale, sottoposta a sequestro nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Nola. Le forze dell’ordine stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili. Non è escluso che il negozio sia stato preso di mira proprio perché temporaneamente chiuso.

