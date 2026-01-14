Terremoto ai Campi Flegrei, registrate 2 forti scosse in un minuto

PUBBLICITÀ

Un terremoto di magnitudo Md 2.5 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei, il 14-01-2026 09:03:14 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8332, 14.1288 ad una profondità di 3 km. L’altro terremoto di magnitudo Md 2.2 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 14-01-2026 09:03:40 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8367, 14.1340 ad una profondità di 2 km. I terremoti sono stati localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 09:03 (UTC 08:03) del 14/01/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

PUBBLICITÀ

“All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (8 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3. Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 – Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”, ha comunicato l’Ente flegreo.