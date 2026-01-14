PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerremoto ai Campi Flegrei, registrate 2 forti scosse in un minuto
CronacaCronaca localePrimo Piano

Terremoto ai Campi Flegrei, registrate 2 forti scosse in un minuto

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Sciame sismico ai Campi Flegrei, 3 scosse di terremoto in 23 minuti
Sciame sismico ai Campi Flegrei, 3 scosse di terremoto in 23 minuti
PUBBLICITÀ

Un terremoto di magnitudo Md 2.5 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei, il 14-01-2026 09:03:14 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8332, 14.1288 ad una profondità di 3 km. L’altro terremoto di magnitudo Md 2.2 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 14-01-2026 09:03:40 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8367, 14.1340 ad una profondità di 2 km. I terremoti sono stati localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 09:03 (UTC 08:03) del 14/01/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

PUBBLICITÀ
“All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (8 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3. Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
– Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.
Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”, ha comunicato l’Ente flegreo.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante il seguente testo "N. Data (UTC) 1 Orario (TC) hh:mm:ss Md 14/01/2026 2 （土0.3) 08:03:14 Latitudine () (gg) 14/01/2026 3 2.5 08:03:40 14/01/2026 Longitudine (E) (gg) 40.8332 8332 2.2 Profondità 08:13:53 40.8367 1.7 (km) 14.1288 40.8353 2.51 14.1340 2.00 14.1242 1.62"
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati