Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.9 avvertita a Napoli e provincia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita oggi, 5 gennaio 2026, nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, avvenuto intorno alle 13.54, è stato chiaramente percepito in tutti i comuni flegrei e in diversi quartieri della zona occidentale di Napoli, tra cui Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Posillipo.

L’evento si inserisce in uno sciame sismico iniziato nelle prime ore della mattinata, con epicentri concentrati soprattutto nell’area della Solfatara. La scossa delle 13.54 risulta, al momento, la più forte dell’intera sequenza.

Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, lo sciame è in corso dalle ore 10.33 locali (09.33 UTC). In via preliminare sono stati rilevati quattro eventi sismici con magnitudo pari o superiore a Md 0.0, tutti localizzati, con una magnitudo massima stimata di Md 1.7 ± 0.3.

Il Comune di Pozzuoli ha invitato la popolazione alla massima attenzione e ha diffuso i contatti utili per eventuali segnalazioni di danni o disagi: la Centrale Operativa della Polizia Municipale (081/8551891) e la Protezione Civile (081/18894400).