Forte scossa di terremoto avvertita a Firenze, paura e gente in strada

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Firenze oggi pomeriggio alle 17.50. Di magnitudo 3.7 secondo l’Ingv ha avuto come epicentro il territorio di Impruneta, a 4 km a sud ovest dal paese e a una profondità di 10 km. La scossa era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta di magnitudo 1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48.

Verifiche di eventuali danni da parte della protezione civile sono in corso a Firenze e nella provincia. Le verifiche riguardano gli edifici e anche il patrimonio culturale ma al momento non si segnalano danni.

“E’ stata registrata une leggera scossa di terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la @ProtCivileRT”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su twitter. Sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula, a causa della forte scossa di terremoto avvertita a Firenze. Telefonate stanno raggiungendo i centralini delle autorità pubbliche da parte di cittadini che chiedono informazioni.

I DATI UFFICIALI DELL’INGV SUL TERREMOTO

“Sembra incredibile fuggire in strada dal palazzo del Consiglio regionale della Toscana per una scossa di terremoto. In Garfagnana ho “ballato” tante volte per le bizze della natura.

“Tremare” di paura nel centro di Firenze non l’avrei mai immaginato. Comunque tutto sotto controllo. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.7 gradi Richter. L’epicentro è a Impruneta. La profondità del terremoto è di 10 chilometri circa. La scossa è durata diversi secondi e in molti l’hanno sentita ai piani alti delle case. Non si hanno notizie di danni ma tantissime sono state le telefonate ai vigili del fuoco nei minuti successivi all’evento”, scrive il consigliere regionale della Toscana, Mario Puppa.