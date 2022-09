Forte terremoto a Genova, scossa di magnitudo 4.1 fa tremare la città

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Genova alle 15.39. Secondo i dati dell’Ingv l’intensità è stata di 4.1 magnitudo. L’epicentro è stato registrato a Bargagli. Fortunatamente, come si evince da un post pubblicato dalla Protezione Civile sui social, non si segnalano feriti gravi o danni. Trenitalia comunica che la circolazione dei treni è sospesa da Brignole a Santa Margherita Ligure, in entrambe le direzioni, per verifiche all’infrastruttura.

“Terremoto Genova: dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio NON risultano danni [22 settembre ore 16]” è la comunicazione della Protezione Civile.

Forti scosse di terremoto nelle Marche, epicentro nei pressi di Ascoli Piceno

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 12.24 di oggi giovedì 22 settembre, nelle Marche. La magnitudo, stando alle prime informazioni fornite dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stimata tra 3,9 e 4,4. Una seconda scossa, più lieve, pochi secondi dopo: sempre secondo l’Ingv alle 12,25 la terra ha tremato con magnitudo tra 3.4 e 3.9. La scossa è stata avvertita da gran parte della popolazione, ma non si hanno anche ancora notizie su eventuali danni a cose o persone.