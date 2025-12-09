Terremoto in Irpinia nella notte, oggi scuole chiuse

PUBBLICITÀ

Una nuova scossa di terremoto ha interessato nella notte la provincia di Avellino, con epicentro ancora una volta nel territorio comunale di Montefredane. L’evento sismico è stato rilevato dai strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 00:01, con una magnitudo ML 3.0 e a una profondità di circa undici chilometri.

L’area era già stata interessata da un altro sciame sismico alla fine dello scorso ottobre, quando si registrarono diverse scosse, tra cui una di magnitudo 4.0 che portò alla sospensione delle attività scolastiche in tutta la provincia. Anche il terremoto avvenuto questa notte è stato distintamente percepito dalla popolazione.

Nelle ore successive, il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha rassicurato i cittadini attraverso un messaggio pubblicato sui social: «Al momento non si registrano danni a persone o cose». Il primo cittadino ha inoltre spiegato di essersi «subito messo in contatto con la Prefettura di Avellino» e di aver «emanato un’ordinanza di chiusura della scuola, in via precauzionale, per la giornata di oggi» al fine di «effettuare – si legge nel provvedimento – le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici».

Aquino ha infine voluto tranquillizzare ulteriormente la comunità: «A quanti mi hanno scritto, desidero rassicurare che la situazione sembra sotto controllo. Le verifiche più accurate saranno effettuate con la luce del giorno».