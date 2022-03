Scossa di terremo tra Napoli e Pozzuoli, boato avvertito dai cittadini

Un evento sismico legato al bradisismo ha creato allarme questa sera nella popolazione di Pozzuoli e dell’area flegrea. La scossa di terremoto avvertita distintamente in città e nelle aree vicine alle 19,45 ed è stata accompagnata da boati. L’intensità dell’evento, secondo quanto riferito dall’Osservatorio Vesuviano, è stato di 3,6 della scala Ritcher alla profondità di 2700 metri, localizzato nell’area di via Antiniana a nord est del vulcano Solfatara. Si è registrato panico nella popolazione con gente in strada nei quartieri popolari di Monterusciello e Toiano, ma anche in zona Solfatara, in prossimità dell’epicentro.

IL POST DEL SINDACO DI POZZUOLI DOPO IL TERREMOTO

“L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3,6 localizzato nell’area di Agnano-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 19:45, ora locale, alla profondità di 2,7 km. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale, in particolare nelle aree prossime all’epicentro. Non risultano al momento segnalazioni di danni. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree vicine all’epicentro”.

“Maggiori informazioni sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento che sta interessando da diversi decenni il territorio comunale, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/). In particolare segnaliamo che in data odierna è uscito il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano dal quale non risultano variazioni significative rispetto alla situazione delle settimane precedenti“, scrive sulla sua pagina Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli.

LA SCOSSA DI TERREMOTO DEL 16 MARZO

Il pomeriggio del 16 marzo una scossa di terremoto venne avvertita dai residenti di Pozzuoli e dei limitrofi quartieri di Napoli come Fuorigrotta, Agnano e Bagnoli. L’allerta scattò sui social, infatti, tanti utenti segnalarono il sisma di forte intensità. La scossa venne avvertita in particolar modo ai piani alti degli edifici, infatti, diverse segnalazioni giunsero sia dai quartieri collinari del Vomero e dei Colli Aminei che dall’area limitrofa al lungomare.

I DATI UFFICIALI SUL TERREMOTO REGISTRATI DALL’OV-INGV

I sensori dell’Osservatorio Vesuviano registrarono una forte scossa di terremoto, magnitudo preliminare 3.5, alle ore 15:14 del 16/03/2022 profondità 2,7 km ed epicentro nel cratere della Solfatara. Il terremoto fu stato ampiamente avvertito in tutti i comuni dell’area flegrea, la gente spaventata riversò in strada. Si trattò di uno sciame sismico iniziato alle ore 15:12 con una scossa più piccola e tutt’ora in corso.