Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei, trema anche Napoli

Una scossa di terremoto è stata avvertita stasera poco dopo le ore 22. Tanti residenti hanno avvertito il movimento tellurico. Un terremoto di magnitudo Md 4.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 02-10-2023 22:08:26 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1500 ad una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Alcuni calcinacci sarebbero caduti sulle auto parcheggiate nel quartiere di Agnano.

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md=4.0± 0.3.

L’evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=4.0± 0.3

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891

Protezione Civile : 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”, scrive il Comune di Pozzuoli.

L’ALTRA SCOSSA DI TERREMOTO DEL 2 OTTOBRE

Un terremoto di magnitudo Md 1.8 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 02-10-2023 20:53:29 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8320, 14.1340 ad una profondità di 2 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).vRicerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

LE SCOSSE DI IERI DOMENICA 1 OTTOBRE

Ancora una forte scossa di terremoto avvertita ieri pomeriggio, alle 15:33, ai Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli: la scossa, di magnitudo 2.9, è stata registrata a 2,7 km di profondità ed è stato avvertito anche dalla popolazione di Napoli e della provincia più limitrofa a causa dell’epicentro ravvicinato alla superficie. In particolare sono arrivate segnalazioni da Bagnoli, Soccavo, Pianura e Agnano.

Scossa di terremoto a Pozzuoli, il Comune: “Sisma preceduto da boato”

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.9 ± 0,3 localizzato in prossimità del vulcano Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 15:33, ora locale, alla profondità di 2,46 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti prossimi all’epicentro”.