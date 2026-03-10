PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli
CronacaCronaca locale

Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli
Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli
PUBBLICITÀ

Nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo una forte scossa di terremoto è stata registrata nel Golfo di Napoli. Il sisma, di magnitudo 5.9, è stato rilevato dai sismografi alle ore 00:03. L’epicentro è stato individuato in mare, nello specchio d’acqua compreso tra Napoli e l’isola di Capri. Nonostante l’intensità della scossa, la grande profondità dell’evento sismico – stimata intorno ai 414 chilometri – ha contribuito a ridurre in maniera significativa gli effetti percepiti in superficie.

I centri abitati più vicini all’epicentro sono Anacapri, distante circa 8 chilometri, e Capri, a circa 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. La scossa è stata comunque avvertita in diverse zone della Campania. Sui social network numerosi utenti riferiscono di aver percepito il terremoto anche in città più lontane, come Roma e Milano. Questo fenomeno è legato proprio alla profondità dell’ipocentro: i terremoti molto profondi tendono infatti a propagare le onde sismiche su distanze maggiori, rendendo la scossa percepibile anche a centinaia di chilometri dall’epicentro.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati