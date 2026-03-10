Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli

PUBBLICITÀ

Nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo una forte scossa di terremoto è stata registrata nel Golfo di Napoli. Il sisma, di magnitudo 5.9, è stato rilevato dai sismografi alle ore 00:03. L’epicentro è stato individuato in mare, nello specchio d’acqua compreso tra Napoli e l’isola di Capri. Nonostante l’intensità della scossa, la grande profondità dell’evento sismico – stimata intorno ai 414 chilometri – ha contribuito a ridurre in maniera significativa gli effetti percepiti in superficie.

I centri abitati più vicini all’epicentro sono Anacapri, distante circa 8 chilometri, e Capri, a circa 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. La scossa è stata comunque avvertita in diverse zone della Campania. Sui social network numerosi utenti riferiscono di aver percepito il terremoto anche in città più lontane, come Roma e Milano. Questo fenomeno è legato proprio alla profondità dell’ipocentro: i terremoti molto profondi tendono infatti a propagare le onde sismiche su distanze maggiori, rendendo la scossa percepibile anche a centinaia di chilometri dall’epicentro.

