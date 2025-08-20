Terribile lutto nel calcio campano, morto a 24 anni il portiere del Real Bellizzi

PUBBLICITÀ

Un dolore profondo scuote il calcio dilettantistico campano per la prematura scomparsa di Zaka, giovane portiere del Real Bellizzi, formazione di Prima Categoria. Il ragazzo, appena 24 anni, è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiaco, lontano dal campo di gioco.

Proprio ieri sera, alle 19, era in programma la sua presentazione ufficiale come nuovo estremo difensore della squadra. La società ha voluto ricordarlo con parole intrise di commozione: “Oggi si è spenta la luce. Avevi solo 24 anni, un’età in cui si sogna, si lotta, si costruisce. E tu eri così: sempre a disposizione, sempre leale, sempre pronto”.

Il club ha poi aggiunto un ulteriore messaggio di dolore e vicinanza: “Il calcio oggi non conta. Conta solo il vuoto, l’amarezza, il dolore. Ma resterà sempre un posto per te nello spogliatoio. Riposa in pace, Zaka. Sarai sempre un nostro giocatore, sempre un uomo da spogliatoio, sempre UNO DI NOI”.