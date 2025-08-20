PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerribile lutto nel calcio campano, morto a 24 anni il portiere del...
CronacaCronaca localeSport

Terribile lutto nel calcio campano, morto a 24 anni il portiere del Real Bellizzi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Terribile lutto nel calcio campano, morto a 24 anni il portiere del Real Bellizzi
Terribile lutto nel calcio campano, morto a 24 anni il portiere del Real Bellizzi
PUBBLICITÀ

Un dolore profondo scuote il calcio dilettantistico campano per la prematura scomparsa di Zaka, giovane portiere del Real Bellizzi, formazione di Prima Categoria. Il ragazzo, appena 24 anni, è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiaco, lontano dal campo di gioco.

Proprio ieri sera, alle 19, era in programma la sua presentazione ufficiale come nuovo estremo difensore della squadra. La società ha voluto ricordarlo con parole intrise di commozione: “Oggi si è spenta la luce. Avevi solo 24 anni, un’età in cui si sogna, si lotta, si costruisce. E tu eri così: sempre a disposizione, sempre leale, sempre pronto”.

PUBBLICITÀ

Il club ha poi aggiunto un ulteriore messaggio di dolore e vicinanza: “Il calcio oggi non conta. Conta solo il vuoto, l’amarezza, il dolore. Ma resterà sempre un posto per te nello spogliatoio. Riposa in pace, Zaka. Sarai sempre un nostro giocatore, sempre un uomo da spogliatoio, sempre UNO DI NOI”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati