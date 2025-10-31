Terribile lutto per Giusy Attanasio, è morto il figlio in grembo

PUBBLICITÀ

Un post straziante quello pubblicato nelle scorse ore sui social da Giusy Attanasio. La cantante ha condiviso con i fan il terribile lutto che l’ha colpita. “Mi dispiace, purtroppo non c’è più battito”, scrive l’artista, raccontando di aver ricevuto la notizia che nessuna mamma vorrebbe mai sentire: la perdita del bambino che portava in grembo. “Perdonami a mamma se non sono riuscita a proteggerti e a farti nascere… Oggi in questa vita è difficile rimanere incinta, è difficile portare avanti le gravidanze, è difficile crescere i propri figli”.

Parole di una sincerità disarmante, che raccontano un immenso dolore personale. “Tra i tanti dolori ricevuti negli ultimi tre anni – aggiunge – mettimm chest nzieme all’ate. Non so quanta forza debba avere un essere umano in questa vita”. Concludendo il messaggio, Giusy spiega che si prenderà qualche giorno di pausa dal lavoro per stare accanto alla famiglia: “Ho bisogno di restare sola con la mia famiglia e metabolizzare questo lutto”. In poche ore il post è stato sommerso da centinaia di messaggi di affetto, vicinanza e solidarietà da parte di fan e colleghi, che hanno espresso tutto il loro cordoglio alla cantante in questo momento difficile.

PUBBLICITÀ