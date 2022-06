Terrore a Napoli, conflitto a fuoco tra polizia e baby rapinatori (Il Video)

Serata calda quella del 7 giugno a via Foria a Napoli. La strada, infatti, come segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, sarebbe stata teatro di una sparatoria, di un conflitto a fuoco con l’arrivo degli agenti di Polizia ed i Falchi intervenuti per fermare una rapina, come si vede nel filmato. Dei ragazzini minorenni, tre per precisione, avrebbero rapinato un turista, i falchi li avrebbero intercettati e inseguiti e sarebbe nato così un conflitto a fuoco.

“Sparatoria in Via Foria altezza Via Duomo. Qui la realtà supera qualsiasi fiction, una vergogna” – ha raccontato il segnalante.

“Napoli è ormai diventata un Far West. Si spara in continuazione, di notte così come anche in pieno giorno. La criminalità e la violenza stanno prendendo il sopravvento togliendo ossigeno ai cittadini e alla legalità. Il Ministro Lamorgese deve farsi sentire, intervenga con Prefetto e Questore per riportare la sicurezza in città. La sensazione è di una deregulation senza precedenti con tantissimi minorenni oramai armati fino ai denti e pronti a sparare senza alcuna remora.“ -ha dichiarato Borrelli.