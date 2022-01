Terrore a Napoli, malvivente ferito in un conflitto a fuoco dà un pugno in faccia all’infermiere che lo soccorre

Paura a Napoli, sparatoria ed aggressione avvenuta poco fa. A raccontare i fatti è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: “La centrale operativa alle 14.09 viene allertata in Viale 2 Giugno (al confine tra Marianella e Barra) per persona attinta da arma da fuoco, sembra in seguito a conflitto a fuoco tra guardia di finanza e malviventi. La postazione 118 dell’Annunziata carica un ferito e lo trasporta all’Ospedale del Mare. Una volta giunti in pronto soccorso il ferito sferra un pugno in faccia all’infermiere e spintona l’autista slogandogli ina spalla!

“Nel nostro lavoro si rischia doppiamente la vita, sia per le aggressioni sia per essere i primi ad accorrere sul luogo di una sparatoria, abbiamo bisogno di tutele, di certo non pretendiamo la scorta armata ma almeno tutti i mezzi atti a prevenire questi eventi nonché la tutela legale! Abbiamo paura di andare a lavoro!”.