Torna la paura a Fuorigrotta, bomba esplode davanti al ristorante

Una bomba carta è esplosa la scorsa notte davanti al ristorante ‘Delicato 1977’ in via Caio Duilio Fuorigrotta. L’esplosione ha prodotto danni agli arredi posti all’esterno del locale, una pedana in legno, tavoli e sedie. Danneggiate anche due vetrate e il portone del palazzo adiacente, oltre a due vetture parcheggiate nei paraggi. Interrogato dalle forze dell’ordine, il titolare ha riferito di non aver mai ricevuto minacce dal racket. Non ci sono feriti Sull’episodio indaga la polizia: al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona.

TENSIONE A FUORIGROTTA

Dalla fine del 2021 si registra uno scontro tra clan a Fuorigrotta. Lo scorso 5 gennaio sono stati condotti controlli a tappeto dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta e nel rione Traiano. Grazie al supporto dei militari del Reggimento Campania e delle Aliquote di Pronto Intervento sono stati predisposti posti di blocco e perquisizioni lungo le strade al centro di fatti di sangue.

Via Caio Duilio, via Campegna e i rioni Lauro e Traiano, presidiati da decine di militari alla ricerca di armi e droga. Sono 111 le persone controllate, tra queste 52 i pregiudicati, 48 i veicoli ispezionati. Rinvenuti e sequestrati nel rione Lauro, all’interno di alcuni guanti, nascosti in una cassetta di ispezione, 4 proiettili cal. 9 e 4 cal. 7,65mm.