PUBBLICITÀ
HomePoliticaTraffico nel caos a Qualiano: "Ripristinare il senso di marcia di via...
PoliticaPolitica locale

Traffico nel caos a Qualiano: “Ripristinare il senso di marcia di via Salomone”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Traffico nel caos a Qualiano Ripristinare il senso di marcia di via Salomone
Traffico nel caos a Qualiano Ripristinare il senso di marcia di via Salomone
PUBBLICITÀ

Il traffico a Qualiano ha ormai superato ogni limite di sopportazione. Ogni giorno centinaia di cittadini restano bloccati in auto per rientrare a casa, andare al lavoro o svolgere le più semplici commissioni. Una situazione diventata insostenibile e che ha un nome e una responsabilità ben precisa: la modifica del senso di marcia di via Salomone.

Una decisione assunta dall’amministrazione comunale senza un’adeguata valutazione delle conseguenze e senza ascoltare i cittadini, che ha finito per congestionare ulteriormente Corso Campano, trasformandolo in un imbuto di traffico permanente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: viabilità paralizzata, tempi di percorrenza infiniti e un peggioramento evidente della qualità della vita.

PUBBLICITÀ

Per questo il Partito Democratico di Qualiano ha lanciato una petizione popolare per chiedere con forza innanzitutto il ripristino immediato del precedente senso di marcia di via Salomone e l’apertura di un confronto serio e trasparente sul piano traffico cittadino.
Il ritorno al vecchio assetto consentirebbe infatti una maggiore sicurezza stradale; una migliore distribuzione dei flussi di traffico; la valorizzazione delle strade secondarie oggi inutilizzate e la decongestione di Piazza Kennedy, ormai costantemente bloccata.
«Non siamo alla ricerca di polemiche – dichiara il Partito Democratico di Qualiano – ma di soluzioni concrete. Abbiamo già protocollato una richiesta di confronto con l’amministrazione, rimasta finora senza risposta. Continuare a ignorare il problema significa voltare le spalle ai cittadini».La petizione nasce dal basso, dall’ascolto quotidiano di chi vive e lavora a Qualiano e subisce le conseguenze di una gestione del traffico inefficace e il PD cittadino invita cittadini e cittadine a firmare la petizione per far sentire la propria voce.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati