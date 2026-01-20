Traffico nel caos a Qualiano: “Ripristinare il senso di marcia di via Salomone”

PUBBLICITÀ

Il traffico a Qualiano ha ormai superato ogni limite di sopportazione. Ogni giorno centinaia di cittadini restano bloccati in auto per rientrare a casa, andare al lavoro o svolgere le più semplici commissioni. Una situazione diventata insostenibile e che ha un nome e una responsabilità ben precisa: la modifica del senso di marcia di via Salomone.

Una decisione assunta dall’amministrazione comunale senza un’adeguata valutazione delle conseguenze e senza ascoltare i cittadini, che ha finito per congestionare ulteriormente Corso Campano, trasformandolo in un imbuto di traffico permanente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: viabilità paralizzata, tempi di percorrenza infiniti e un peggioramento evidente della qualità della vita.

Per questo il Partito Democratico di Qualiano ha lanciato una petizione popolare per chiedere con forza innanzitutto il ripristino immediato del precedente senso di marcia di via Salomone e l’apertura di un confronto serio e trasparente sul piano traffico cittadino.

Il ritorno al vecchio assetto consentirebbe infatti una maggiore sicurezza stradale; una migliore distribuzione dei flussi di traffico; la valorizzazione delle strade secondarie oggi inutilizzate e la decongestione di Piazza Kennedy, ormai costantemente bloccata.

«Non siamo alla ricerca di polemiche – dichiara il Partito Democratico di Qualiano – ma di soluzioni concrete. Abbiamo già protocollato una richiesta di confronto con l’amministrazione, rimasta finora senza risposta. Continuare a ignorare il problema significa voltare le spalle ai cittadini».La petizione nasce dal basso, dall’ascolto quotidiano di chi vive e lavora a Qualiano e subisce le conseguenze di una gestione del traffico inefficace e il PD cittadino invita cittadini e cittadine a firmare la petizione per far sentire la propria voce.