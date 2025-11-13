Tragedia a Mondragone, Luigi Rennella muore dopo nello schianto in scooter

PUBBLICITÀ

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Falciano del Massico a Mondragone. A perdere la vita è stato Luigi Rennella, 37 anni, originario di Mondragone ma residente da qualche tempo a Falciano del Massico, dove abitava presso la casa di una sorella. L’uomo, padre di tre bambini piccoli e dipendente di un supermercato situato sulla Domiziana, stava percorrendo la provinciale in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a terra. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul luogo dell’incidente sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di rianimare Luigi è stato inutile. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto, per capire se nell’incidente possa essere stato coinvolto un altro veicolo. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti, compreso l’esame autoptico.

PUBBLICITÀ

La notizia della tragedia ha profondamente scosso la comunità locale. Il sindaco di Falciano del Massico, Erasmo Fava, ha espresso il dolore dell’intera cittadinanza: «Esprimiamo il più profondo dolore per questo triste episodio. Una giovane vita spezzata, un padre, un lavoratore. Notizie di questo genere lasciano il vuoto. Come primo cittadino, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia del giovane Luigi», ha dichiarato Fava.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da Mondragone, città natale della vittima. Il sindaco Francesco Lavanga ha voluto unirsi al dolore dei familiari: «La notizia della morte del giovane Luigi Rennella, ha profondamente colpito la nostra comunità, che si stringe con affetto e partecipazione al dolore della sua famiglia, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. A nome mio personale, della Giunta e dell’intera cittadinanza, rivolgo le più sincere condoglianze alla famiglia Renella, assicurando la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione in questo momento di grande dolore».