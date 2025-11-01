PUBBLICITÀ
Tragedia a Torre del Greco, suv travolge una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati

Gianluca Spina
È ancora ricercato l’uomo alla guida del Suv che, nella notte, ha causato un incidente mortale in viale Europa 32 a Torre del Greco, nei pressi della ferrovia cittadina. Il veicolo ha improvvisamente invaso la corsia opposta, travolgendo una volante della Polizia di Stato. Nell’impatto ha perso la vita l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, classe 1978, mentre il collega che viaggiava con lui è ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

A bordo del Suv si trovavano in tutto cinque persone: oltre al conducente, attualmente irreperibile, anche tre minorenni, rimasti feriti in modo lieve e subito soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’urto è stato violentissimo: la volante è stata sbalzata per oltre dieci metri, rendendo impossibile qualsiasi manovra per evitare l’impatto.

Il conducente, ora ricercato, dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini per rintracciarlo e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.

Sull’accaduto è intervenuto anche il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, che ha espresso il suo dolore per la perdita del collega: “La sua dedizione e il suo sacrificio sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato”.

Così il Questore di Napoli Maurizio Agricola: “A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati per la drammatica scomparsa mentre in servizio garantiva sicurezza e tutelava il bene comune. La mia più sentita vicinanza ai cari dell’altro poliziotto rimasto ferito”.

