Tragedia in Costiera, uomo muore nell’incendio di un uliveto

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Tragedia nel pomeriggio a Patierno, sulle colline di Vico Equense, dove un uomo di circa 80 anni è morto durante un incendio divampato all’interno di un uliveto. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno visto levarsi una fitta colonna di fumo dalla zona. Quando i soccorsi sono arrivati, le fiamme avevano già interessato parte della vegetazione e degli ulivi, complicando le operazioni di intervento.

Sul posto sono entrati in azione i volontari della Protezione Civile di Vico Equense e dell’AVF – Associazione Volontari Faito, impegnati a circoscrivere il rogo e successivamente a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Per l’anziano, però, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

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Restano ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio e le cause della morte. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire da dove siano partite le fiamme e cosa abbia provocato il rogo. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un eventuale abbruciamento di residui vegetali sfuggito al controllo, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per confermare questa ricostruzione.

Da chiarire anche se l’uomo sia stato direttamente coinvolto dall’incendio oppure se abbia accusato un malore prima che le fiamme si propagassero nell’uliveto. Saranno gli accertamenti a fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Le squadre di intervento hanno proseguito le operazioni di spegnimento e bonifica, verificando l’eventuale presenza di ulteriori focolai.

Una tragedia che ha scosso la comunità di Vico Equense e riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree rurali e collinari, soprattutto in presenza di incendi che possono propagarsi rapidamente tra vegetazione e terreni agricoli.