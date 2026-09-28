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Drammatico risveglio a Melito con la notizia della morte di una 13enne. È un drammatico risveglio quello di oggi a Melito, segnato dalla morte di una ragazzina di appena 13 anni.

Tragedia nella notte a Melito, 13enne precipita dal balcone e perde la vita

La tragedia si è consumata nella notte, intorno all’una e mezza, in via Berlino, dove la giovanissima, Anna il suo nome, è precipitata dal balcone di un’abitazione. Nonostante i tentativi di soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare. A riportarlo in anteprima, Melitonline.

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Chi la conosceva la ricorda come una ragazza piena di vita. Una giovanissima che, fino a poche ore fa, faceva parte della vita di una comunità e che oggi lascia dietro di sé dolore e incredulità.

Non sono ancora note le circostanze che hanno preceduto la tragedia. Ogni ricostruzione, in questo momento, richiede quindi la massima cautela. La vicenda, proprio perché coinvolge una minorenne, richiede particolare rispetto per la ragazza e per la sua famiglia. Per questo Melitonline sceglie di non diffondere nomi, immagini o dettagli non necessari alla ricostruzione dei fatti.