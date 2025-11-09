PUBBLICITÀ
Tragedia sul lavoro nel Salernitano, morto operaio 35enne

È deceduto oggi l’operaio di 35 anni rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato giovedì scorso all’interno di un’azienda florovivaistica del rione Prato. L’uomo, di origine marocchina, aveva riportato ustioni di terzo grado sull’80% del corpo.

Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne stava bruciando degli sfalci di piante quando è stato avvolto improvvisamente dalle fiamme. I colleghi hanno immediatamente cercato di soccorrerlo e hanno chiamato i vigili del fuoco e il 118. Dopo il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia, il ferito era stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Nonostante i tentativi disperati dei medici, le condizioni del 35enne sono rimaste critiche e oggi è deceduto. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta affidata ai Carabinieri della compagnia di Eboli, che stanno acquisendo testimonianze e rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

