Tragedia tra Licola e Varcaturo, Vincenzo Lombardi trovato morto in un canale

È stato ritrovato senza vita Vincenzo Lombardi, 64 anni, originario di Marcianise, scomparso domenica scorsa da una clinica di Lago Patria. Il corpo è stato rinvenuto all’alba di ieri all’interno di un canale pluviale nelle campagne di via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo. Lo riporta Il Mattino.

L’uomo si era allontanato dalla struttura sanitaria nel primo pomeriggio di domenica, dopo aver scavalcato il muro di cinta, come documentato dalle telecamere di sorveglianza alle ore 14.20. Indossava una tuta blu e un cappellino nero e non aveva con sé né denaro né telefono cellulare.

Le ricerche, avviate immediatamente, sono state condotte da carabinieri, familiari e volontari, anche con l’ausilio di droni e cani molecolari. Nel pomeriggio di lunedì i cani del centro cinofilo flegreo avevano individuato l’ultimo punto di passaggio dell’uomo nelle campagne della zona in cui poi è avvenuto il ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Varcaturo e della Compagnia di Giugliano, i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e la Polizia Scientifica. Dopo il riconoscimento da parte dei familiari, la salma è stata sequestrata su disposizione del pubblico ministero di turno, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause e le modalità del decesso.

Sul corpo, al momento, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sono in corso accertamenti, anche attraverso l’analisi delle telecamere presenti tra la via Domitiana e via Madonna del Pantano.