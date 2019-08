Tragico incidente tra Napoli e Salerno, travolto in sella al T-Max: Raffaele muore a 32 anni

Ancora sangue sulle strade della Campania. Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Scafati, provincia di Salerno. Raffaele Manna non ce l’ha fatta, il 32enne coinvolto in un drammatico incidente stradale nella notte del 13 agosto scorso a Nocera Inferiore. Raffaele era a bordo del suo scooter T-Max della Yamaha e stava percorrendo la ex statale 18 quando, poco dopo la mezzanotte, è stato travolto da un’auto in fase di sorpasso che arrivava dalla direzione opposta

Giorni si speranza e preghiera fino a ieri quando nel reparto di rianimazione dell’Umberto I a Nocera Inferiore, il suo cuore ha smesso di battere