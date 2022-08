Violento incidente tra auto e bici, Amelia muore a 23 anni nell’impatto

E’ Amelia Capobianco, 23enne di Lucera, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera 29 agosto sulla Sp 5 Lucera-Pietramontecorvino.

Il tragico incidente tra un’auto e una bici elettrica in cui ha perso la vita la giovane 23enne Amelia Capobianco

Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra un’auto e una bici elettrica, con a bordo due ragazze, tra cui la giovane vittima. L’impatto è stato devastante. Una delle due giovani è morta sul colpo. Mentre l’altra, l’amica 35enne, è stata soccorsa dall’equipe dell’elisoccorso, rianimata, intubata, trasfusa e portata in pronto soccorso a Foggia: le sue condizioni attualmente sono critiche. Le autorità stanno indagando nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente e il responsabile.

Il messaggio di cordoglio della squadra di basket in cui aveva giocato la vittima

“Quando ti giunge una notizia all’improvviso e non puoi che provare un dolore lancinante. Una nostra ex atleta, a causa di un incidente stradale, non è più con noi ci stringiamo attorno alla gemellina Francesca, anche lei nostra ex, e alla famiglia Capobianco” si legge sui profili social del Magnifico Basket Ball di San Severo. “Mi ricorderò per sempre di tutte le volte che mi trovavi in giro e mi saltavi addosso per salutarmi. Un risveglio più brutto di questo non potevo meritarlo! Riposa in pace amica mia!” il ricordo di Antonio.