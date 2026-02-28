Terremoto a Napoli e provincia, la magnitudo è di 3.5

PUBBLICITÀ

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 11.19 nell’area di Napoli e della provincia. Il movimento tellurico è stato nettamente percepito dalla popolazione, con numerose segnalazioni arrivate dai comuni dell’area nord come Giugliano, Marano e Mugnano, ma anche dai quartieri occidentali del capoluogo, tra cui Bagnoli e Fuorigrotta, fino a Pozzuoli.

Il sisma, con epicentro nell’area dei Campi Flegrei, ha avuto una magnitudo di 3.5 ed è stato localizzato a una profondità di 2,7 chilometri.

Il post del sindaco di Pozzuoli “Pochi minuti fa abbiamo avvertito tutti due scosse di bradisismo. Il Comune è già pienamente operativo con tutte le procedure previste in questi casi. Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Osservatorio Vesuviano dell’inizio di uno sciame sismico e ne seguiremo l’evoluzione minuto per minuto. Per eventuali segnalazioni chiamate i numeri della Centrale Operativa della Polizia Municipale: 081/8551891 e della Protezione Civile: 081/18894400”.