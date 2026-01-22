PUBBLICITÀ
Trent’anni fa la tragedia di Secondigliano, il Quadrivio rinasce tra memoria e partecipazione

A trent’anni dalla tragica voragine del 23 gennaio 1996, il Comune di Napoli lancia un segnale forte di rinascita per il quartiere di Secondigliano.

Il progetto “Era, È e Sarà Quadrivio” trasforma la memoria della tragedia in una leva per la rigenerazione sociale e architettonica dell’area. L’iniziativa, che mira a trasformare un “vuoto” in un nuovo spazio pubblico di relazioni, sarà presentata in due momenti di confronto con la cittadinanza e la stampa.

Venerdì 23 gennaio – ore 15:00 Presso il Centro Sandro Pertini La giornata di apertura vedrà la partecipazione del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi .

  • Saluti istituzionali: il ricordo della tragedia della voragine a trent’anni dall’accaduto
  • Presentazione del progetto: illustrazione degli interventi architettonici e delle attività sociali integrate.
  • Anteprima video: proiezione del cortometraggio “Nuovo Cinema Quadrivio”. Oltre al Sindaco, saranno presenti i rappresentanti dell’Associazione dei “Familiari delle Vittime della voragine di Secondigliano”.

Sabato 24 gennaio – ore 10:30 Presso le Case Celesti , Quadrivio di Secondigliano Un appuntamento sul campo per vivere la trasformazione del territorio.

  • Nuova proiezione di “Nuovo Cinema Quadrivio”.
  • Interazione con il modello di progetto: un momento di confronto diretto con la cittadinanza sulla nuova fisionomia dell’area.
  • A seguire: aperitivo sociale. Parteciperanno i rappresentanti delle Associazioni locali coinvolte nel progetto.
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

