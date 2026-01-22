Trent’anni fa la tragedia di Secondigliano, il Quadrivio rinasce tra memoria e partecipazione

PUBBLICITÀ

A trent’anni dalla tragica voragine del 23 gennaio 1996, il Comune di Napoli lancia un segnale forte di rinascita per il quartiere di Secondigliano.

Il progetto “Era, È e Sarà Quadrivio” trasforma la memoria della tragedia in una leva per la rigenerazione sociale e architettonica dell’area. L’iniziativa, che mira a trasformare un “vuoto” in un nuovo spazio pubblico di relazioni, sarà presentata in due momenti di confronto con la cittadinanza e la stampa.

Venerdì 23 gennaio – ore 15:00 Presso il Centro Sandro Pertini La giornata di apertura vedrà la partecipazione del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi .

Saluti istituzionali: il ricordo della tragedia della voragine a trent’anni dall’accaduto

Presentazione del progetto: illustrazione degli interventi architettonici e delle attività sociali integrate.

Anteprima video: proiezione del cortometraggio “Nuovo Cinema Quadrivio”. Oltre al Sindaco, saranno presenti i rappresentanti dell’Associazione dei “Familiari delle Vittime della voragine di Secondigliano”.

Sabato 24 gennaio – ore 10:30 Presso le Case Celesti , Quadrivio di Secondigliano Un appuntamento sul campo per vivere la trasformazione del territorio.

Nuova proiezione di “Nuovo Cinema Quadrivio”.

Interazione con il modello di progetto: un momento di confronto diretto con la cittadinanza sulla nuova fisionomia dell’area.

A seguire: aperitivo sociale. Parteciperanno i rappresentanti delle Associazioni locali coinvolte nel progetto.