Troppe mamme minorenni in Campania, record di gravidanze sotto i 17 anni

Nuovo “primato” per la Campania, questa volta però il podio non ci premia. La Regione conta infatti il maggior numero di gravidanze sotto i 17 anni, nasce così il progetto per il laboratorio di sensibilizzazione. In occasione della presentazione dei progetti di Organon, a Roma, sono infatti emersi gli sconcertanti dati sulle percentuali delle giovanissime mamme napoletane.

Lo sconcertante primato

La Campania è infatti la Regione con il maggior numero di parti di donne under 20, spesso gravidanze indesiderate, a questo si aggiunge poi il “primato” negativo delle giovanissime mamme. Mettere al mondo un bambino ad una così tenere età, quando si guarda ancora con gli occhi di bambini a certi grandi temi della vita, potrebbe creare difficoltà sia ai genitori che al piccolo nato. Soprattutto quando la gravidanza non è desiderata o quando non vi sono le possibilità economiche o di maturità adatte per crescere una nuova vita. Per questi ed altri motivi la Regione Campania è stata scelta come laboratorio per un progetto pilota che ha lo scopo di educare i giovanissimi su prevenzione e gravidanza.

Progetto per la sensibilizzazione su gravidanze e prevenzione

Il progetto è promosso dalla Fondazione Scuola di alta formazione donne di governo, con il contributo di Organon. Nasce con lo scopo di educare i giovanissimi alla gestione della pianificazione familiare (pf) e alla prevenzione. Un intervento “stimolato” alla nascita anche da una crescente richiesta proprio dei “destinatari”. Tantissimi infatti i giovanissimi che lamentano la scarsa conoscenza di tematiche legate a contraccettivi, prevenzione, libertà di scelta e pianificazione familiare. Partirà entro il 2023 e vedrà il coinvolgimento di ginecologi, psicologi ed esperti che attraverso questionari, materiali cartacei e digitali aiuteranno i giovanissimi. Il progetto è particolarmente mirato alle adolescenti, alunne delle scuole superiori, giovani donne universitarie e tutte le donne in età fertile.

Le parole degli esperti

Annarosa Buttarelli, direttrice della Scuola di alta formazione donne di governo commenta i dati sulle gravidanze. “Il fenomeno delle ragazze madri minorenni è molto diffuso a Napoli specie nei quartieri dove è meno tutelata la salute” spiega. “L’obiettivo principale è quello di fare formazione in modo tale da rendere possibile per le ragazze di non cadere in scelte che possono avere conseguenze gravi con problemi di salute e di gravidanze non desiderate” continua poi spiegando lo scopo principale. “Lo sforzo principale che dobbiamo mettere in campo è creare una rete di consapevolezza sia da parte delle ragazze, a cominciare dalla scuola, sia delle famiglie“.

Continua poi descrivendo il secondo obiettivo che è: “quello di mettere a disposizione soluzioni fattibili per le interruzioni di gravidanza necessarie, per esempio lavorando in sinergia con i consultori in modo da rendere accessibili i migliori metodi contraccettivi disponibili“. A dire la sua sul progetto è anche Rosetta Papa, ginecologa e docente alla Federico II. “Investire sulla competenza delle donne, sulle loro capacità perché siano in grado di scegliere se e quando volere un figlio questo è il vero, forse utopico obiettivo del progetto” dice. “C’è necessità di informare ed educare su questi temi” sottolinea Papa. Inoltre i progetti Organon sono volti anche a formare maggiormente sulla menopausa.