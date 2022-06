L’eccellenza della sanità di Napoli: il reparto di Chirurgia Pediatrica della Federico II premiato a Miami

Il team di esperti, capeggiato dal prof. Ciro Esposito, è stato premiato per la migliore ricerca scientifica pubblicata in Chirurgia Pediatrica nell’anno 2021, al 31° Congresso della Società Americana di Chirurgia Pediatrica Mini-Invasiva di Miami. “Le applicazioni della Fluorescenza con Verde Indocianina (ICG) in Chirurgia ed Urologia Pediatrica”: il titolo della sessione presentata dal prof. Esposito al Congresso, insieme alle dott.ssa Maria Escolino e al dott. Vincenzo Coppola.

La nuova tecnologia della Chirurgia Pediatrica

Il lavoro è stato pubblicato sul Journal Frontiers in Pediatrics, e riguarda le diverse applicazioni della fluorescenza con verde indocianina in chirurgia ed urologia Pediatrica. Sono circa 1500 i pazienti operati in un anno dalla chirurgia pediatrica federiciana, di cui molti attraverso l’uso delle tecniche laparoscopiche, robotiche, endourologiche e laser-assistite. Nel 2015, infatti, la chirurgia pediatrica della Federico II è stata nominata Centro di Riferimento Nazionale di Chirurgia Laparoscopica e Mini-invasiva Pediatrica e nel 2021 è stata identificata quale Centro di riferimento per la Regione Campania di Chirurgia Mini-Invasiva e Robotica Pediatrica.

Più precisione e sicurezza

Questa tecnologia permette, da oltre cinque anni, di realizzare interventi più veloci e precisi. Inoltre, consente di ridurre le complicanze operatorie per i pazienti, per gli interventi di chirurgia avanzata. La nuova tecnologia premiata a Miami si riferisce alla chirurgia del rene e delle vie urinarie, la chirurgia del fegato e delle vie biliari, l’oncologia, la chirurgia d’urgenza e l’andrologia in particolare i pazienti pediatrici con varicocele. “I piccoli pazienti pediatrici e le loro famiglie erano spesso costretti a recarsi fuori Regione, con costi e disagi enormi per i nuclei familiari. Oggi il nostro centro è all’avanguardia in Europa per le tecniche mini-invasive e robotiche e tante famiglie, da molte regioni italiane, scelgono la nostra chirurgia pediatrica come risposta ai bisogni assistenziali dei loro bambini“, sottolinea il Direttore Generale Anna Iervolino.