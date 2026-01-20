Truffa sui bus per Roccaraso su TikTok, decine di napoletani raggirati

PUBBLICITÀ

Un nuovo caso di presunta truffa online sta circolando sui social network, in particolare su TikTok, e avrebbe già coinvolto diversi giovani e famiglie. La segnalazione arriva da una madre che ha deciso di rendere pubblico l’accaduto per evitare che altre persone possano cadere nello stesso raggiro.

Secondo quanto riferito, un gruppo di ragazzi aveva organizzato una gita sulla neve verso Roccaraso prevista per il mese di gennaio 2026. Nel tentativo di trovare un servizio di noleggio autobus a basso costo, il gruppo avrebbe cercato contatti direttamente sui social network.

Durante la navigazione su TikTok, i ragazzi si sarebbero imbattuti in un profilo che si presentava come organizzatore di viaggi e noleggio pullman. Attraverso la chat della piattaforma, sarebbe stato concordato un prezzo particolarmente conveniente: 20 euro a persona per viaggio di andata e ritorno.

Dopo l’accordo, ai partecipanti sarebbe stato richiesto di effettuare un bonifico istantaneo e di inviare successivamente i documenti personali dei viaggiatori tramite un’app di messaggistica. Solo in un secondo momento, però, sarebbero emersi dubbi sulla reale esistenza del servizio promesso, facendo temere di trovarsi di fronte a una truffa.

La famiglia coinvolta ha confermato di aver presentato formale denuncia alle forze dell’ordine, che ora stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Nel frattempo, lo stesso profilo social continuerebbe – secondo le segnalazioni – a raccogliere adesioni per presunte gite nelle settimane successive.

L’appello è rivolto soprattutto a giovani, studenti e gruppi che organizzano viaggi low cost:

prestare massima attenzione alle offerte trovate sui social, verificare sempre l’esistenza reale di aziende e servizi, diffidare di pagamenti anticipati richiesti tramite canali informali e non inviare mai documenti personali senza adeguate garanzie.

La diffusione di queste segnalazioni può aiutare a prevenire nuovi casi e a tutelare chi, in buona fede, cerca semplicemente di organizzare un momento di svago.