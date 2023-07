Ubriaco aggredisce i carabinieri durante un controllo: 33enne fermato col taser e denunciato

PUBBLICITÀ

Questa mattina i carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa, nell’ambito di un controllo alla circolazione, hanno fermato un’auto in via Baracca, a Casal di Principe. All’interno vi era un 33enne di origini tunisine che si è fin da subito mostrato intollerante e violento verso i militari, soprattutto a causa dello stato d’ebbrezza in cui versava.

A causa dello stato estremamente alterato, i carabinieri hanno dovuto richiedere l’ulteriore intervento dei militari della locale Compagnia per bloccare il tunisino. Il quale, oltre ad aggredire fisicamente i militari, ha anche danneggiato la carrozzeria dell’autovettura di servizio. I carabinieri, accortisi che la violenza dell’uomo era dovuta all’effetto dell’alcol, al fine di limitare eventuali ulteriori danni a cose e persone, lo hanno immobilizzato. Si sono quindi avvalsi dell’utilizzo del taser in dotazione.

PUBBLICITÀ

Subito dopo hanno accompagnato il tunisino presso l’ospedale di Aversa. Qui, accertato che il suo stato di agitazione psicomotoria era dovuto all’ebrezza alcolica, l’hanno subito dimesso. L’uomo dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico. I militari l’hanno infatti denunciato in stato di libertà.