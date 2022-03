‘Ultima Fermata’, Jonatan rompe il silenzio su Instagram dopo la rottura con Adriana

A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata di “Ultima Fermata“, una delle coppie protagoniste del programma ha rotto il silenzio. Si tratta di Jonatan Rosati e Adriana Seredova. I due avevano deciso di partecipare alla nuova trasmissione di Maria De Filippi per cercare di trovare una soluzione alla loro crisi, dovuta principalmente alla forte gelosia della ragazza. La missione è, però, fallita: Jonatan ha, infatti, lasciato Adriana.

Il primo a parlare è stato proprio il ragazzo. “Troverò modo, tempo e condizione di scrivere il mio pensiero… Oggi no! Preferisco stare off“, ha scritto sul suo profilo Instagram. Poche ore dopo è arrivata la replica della ex fidanzata che, sempre sui social, ha postato una storia in cui riprende il mare e in sottofondo ha aggiunto la canzone “Scusa” di LDA, allievo di “Amici”.

Il confronto tra Adriana e Jonatan all’Ultima Fermata’

Nel corso della prima puntata del programma condotto da Simona Ventura, Adriana affronta una delle sue più grandi paure: vedere Jonatan con un’altra ragazza, l’istruttrice di fitness Giorgia. Inizialmente le immagini di Jonatan e Giorgia mandano in crisi Adriana, che scoppia in un pianto disperato. Dopo una lunga riflessione e la chiacchierata fatta con la terapeuta Ombretta Cecchini, la ragazza chiede il confronto.

“Da una chiamata anonima è cambiato tutto, la mia vita è diventata un giuramento continuo e non ho trovato più la persona che ero – dice Jonatan, riferendosi alla gelosia di Adriana – io ti ho chiesto di acsoltarmi tante volte, non ti sto dicendo che tu hai torto e io ho ragione. Ti sto dicendo che il Jonatan che ero e quello che sono non combaciano più“. “Ti voglio dimostrare che ho riflettuto, ti capisco, ma posso cambiare… ho capito tante cose che non capivo qui dentro, non mi sono fatta mai aiutare. Dammi la possibilità di farti vedere un’altra Adriana“, prova a convincerlo la ragazza. “Purtroppo sono sicuro di quello che provo, i miei sentimenti sono cambiati, sarebbe solo pietà, mi dispiace”, conclude Jonatan prima di mettere fine alla sua relazione tra le lacrime.