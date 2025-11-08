PUBBLICITÀ
HomeCronacaUna nuova stazione al servizio della metro di Napoli, "Monte Sant'Angelo" apre...
CronacaCronaca locale

Una nuova stazione al servizio della metro di Napoli, “Monte Sant’Angelo” apre al pubblico

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Una nuova stazione al servizio della metro di Napoli,
Una nuova stazione al servizio della metro di Napoli, "Monte Sant'Angelo" apre al pubblico
PUBBLICITÀ

Dal prossimo lunedì 10 novembre sarà ufficialmente aperta al pubblico la stazione di Monte Sant’Angelo realizzata da Webuild sulla nuova Linea 7 della Metropolitana di Napoli.

Una nuova stazione al servizio della metro di Napoli, “Monte Sant’Angelo” apre al pubblico

L‘opera rientra tra le 14 stazioni Webuild della metropolitana di Napoli, incluse alcune delle più iconiche “Stazioni dell’Arte” come Toledo, pluripremiata a livello internazionale, Università, Dante, Museo e Materdei.

PUBBLICITÀ

Questa nuova apertura consentirà il passaggio dei primi treni sulla Linea 7, nella tratta compresa tra le fermate di Monte Sant’Angelo e Soccavo, dove è prevista anche l’interconnessione con la Circumflegrea.

Diventa così operativo un nuovo fondamentale tassello del sistema di trasporto pubblico cittadino, che garantisce ulteriori opportunità di mobilità sostenibile grazie alle interconnessioni con la rete metropolitana esistente. In particolare, per chi arriva da Monte Sant’Angelo, è ora possibile l’interscambio nel nodo di Montesanto con la Circumflegrea e la Cumana, che connettono il centro della città con l’area flegrea, e con la funicolare che raggiunge il quartiere Vomero.

Sempre a Montesanto sono possibili ulteriori interconnessioni con la Linea 2 e con le vicine fermate centrali di Piazza Dante e Toledo della Linea 1, offrendo un’alternativa al trasporto privato in un’area ad alta densità abitativa.

Una nuova stazione dell’arte in città: quali sono le opere al suo interno

Realizzata da Webuild per conto di EAV (Ente Autonomo Volturno), soggetto attuatore della Regione Campania, Monte Sant’Angelo rientra tra le “Stazioni dell’Arte” di Napoli ospitando due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi, quello a servizio del campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e quello nel quartiere Rione Traiano.

Le due opere sono sculture di dimensioni ciclopiche a forma di bocca che inglobano i visitatori accompagnandoli verso l’interno e trasformando l’ingresso in stazione in un viaggio immersivo che evoca la discesa agli Inferi. Anche l’ambiente interno, sviluppato in sotterraneo su un unico livello che degrada verso il basso, richiama l’antro di una caverna grazie all’effetto roccia naturale del rivestimento delle gallerie di transito. Scale mobili e caratteristici ascensori inclinati ispirati alle funicolari della città garantiscono l’accesso alle banchine.

Monte Sant’Angelo è la prima delle quattro nuove stazioni previste sulla Linea 7, che si estenderà per oltre 4,5 km quasi tutta in sotterraneo, con un collegamento finale alla stazione Mostra dove prevede un interscambio con la Cumana, con la Linea 6 e con la vicina fermata Campi Flegrei della Linea 2.

Sulla Linea 7 Webuild è all’opera anche per la realizzazione della stazione Parco San Paolo, dove i lavori hanno superato il 50% di avanzamento complessivo e sono stati già ultimati i primi due livelli interrati sui cinque previsti. Per il terzo livello si sta completando il relativo solaio, mentre nei giorni scorsi sono state avviate anche le attività di scavo della nuova galleria di collegamento alla futura fermata di Terracina.

A Napoli apre la Linea 7 della metropolitana, corse dei treni ogni 24 minuti

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati