Una nuova vittima su via Caracciolo, Emanuele muore nell’incidente

Trasportato in ospedale già in gravi condizioni a causa delle ferite e traumi riportati nel violento impatto. Emanuele è morto nonostante gli sforzi dei medici. Sui social in tanti lo ricordano come un ragazzo gioviale e pieno di vita. La sua morte è solo l’ennesima di una lunga scia di sangue lasciata lungo via Caracciolo.

