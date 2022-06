Università: prevista la creazione di 870 nuovi alloggi in tutta la Campania

«Consideriamo il sistema universitario fondamentale per lo sviluppo della Regione. Sarebbe inimmaginabile qualsiasi idea di sviluppo che prescindesse da università di eccellenza». Le parole sono del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stamattina ha presentato il programma regionale per la realizzazione delle nuove residenze universitarie a Napoli e in Campania.

Nove interventi sparsi per tutto il territorio regionale

La creazione dei nuovi alloggi universitari saranno dislocati su tutta la regione. Verranno realizzati 870 posti di alloggio, realizzati su patrimoni pubblici dismessi. Solo a Napoli, ci saranno cinque interventi che riguarderanno: Casa Miranda, ex Ostello della Gioventù, Istituto Pontificio (complesso Santa Chiara), Residenza Tommaso De Amicis, Area ex Arsenale via Campegna. Mentre altri alloggi sorgeranno nella residenza Giuseppe Medici nel comune vesuviano di Portici. Le restanti abitazioni nasceranno, invece, tra le province della Campania di Salerno, Benevento ed Avellino.

“Comunione di intenti fra gli enti locali e le istituzioni pubbliche”

A fare da eco al Governatore De Luca, c’è l’assessore all’urbanistica Bruno Discepolo, che spiega come sia stato efficace il supporto degli enti locali e delle istituzioni pubbliche per la buona riuscita di questo progetto: “L’azione sinergica e congiunta si è concretizzata nella sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra la Regione, gli Atenei campani e l’Adisurc. Il suo successo è stato inoltre possibile grazie alla collaborazione degli enti locali e di istituzioni pubbliche“. Discepolo ha citato il Comune di Napoli e la Città metropolitana, i Comuni di Benevento e di Caserta, il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio, il Fondo Edifici di Culto.