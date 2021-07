Uomini e Donne, a settembre sul trono ci sarà una transessuale

A settembre siederà sul trono di Uomini e Donne la prima transessuale. A rivelarlo è Dagospia. Una grande novità per il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e un evento storico per il format in onda da 25 anni.

Ancora sconosciuta l’identità della tronista. Ha completato il suo percorso di transizione passando dall’essere un uomo all’essere donna. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di una commessa. A settembre Uomini e Donne ripartirà con la formula che vede unire il Trono Over a quello Classico.

A Uomini e Donne il primo trono trans

La notizia ha già destato la curiosità dei milioni di spettatori che seguono il date show. Tra i candidati ad occupare il trono di Maria De Filippi, per la stagione 2021/22 ci sarà una concorrente trans (di cui non si conosce ancora l’identità). Top secret il suo nome e la sua provenienza. Non resta che attendere nuove anticipazioni, o conferme da parte della redazione del programma ora che la rete comincia a discutere e a commentare la notizia.

NEL 2016 IL PRIMO TRONO GAY

Nel 2016 al programma aveva partecipato in qualità di tronista Claudio Sona, ufficialmente primo concorrente gay della storia del programma. Sona, alla fine del suo percorso di conoscenza, scelse come partner Mario Serpa che ha partecipato per diverse stagioni al cast della trasmissione come opinionista accanto ai volti storici dello show, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il programma pomeridiano è in onda da venticinque anni e ogni giorno incolla allo schermo circa tre milioni di telespettatori, come reagirà il pubblico di Canale 5? La storia della nuova tronista, non definibile trans per l’avvenuta transizione, sarà raccontata nella prima puntata nel primo appuntamento al buio. Già nella stagione 2016-2017 “Uomini e Donne” aveva proposto per la prima volta il trono gay.