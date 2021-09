Colpo di scena ad Uomini e Donne. Dopo l’espulsione di uno dei tronisti, ora Maria De Filippi si è trovata costretta ad intervenire nuovamente in prima persona. Il motivo? Una scena non ritenuta idonea per andare in onda. Per chi non lo sapesse, infatti, le puntate dal talk dei sentimenti di Canale 5 vengono registrate. Tuttavia, in studio, ci sono le cosiddette ‘talpe’ che rivelano in anteprima ciò che accade. Tra loro, durante la registrazione di domenica 26 settembre, anche quelle del sito di gossip Il Vicolo delle News, secondo cui l’ideatrice e conduttrice della trasmissione avrebbe censurato la scena in cui il cavaliere Graziano Amato ha rivelato che la dama con cui si sta frequentando “si è tolta i vestiti per lasciare poi un paio di mutandine in macchina”.

Uomini e Donne, Graziano preso a schiaffi per un paio di mutande

Nell’incredulità generale, il cavaliere ha anche proposto di far vedere la foto a Gianni Sperti, uno degli opinionisti del programma. Ecco che, in quel momento, la dama inferocita gli ha tirato uno schiaffo. Insomma, è accaduto di tutto ma non si vedrà nulla. Non sarebbe corretto. Il web? È pronto ad idolatrare la dama ma il suo nome, al momento, non è stato rivelato.

In studio, l’atmosfera si è fatta particolarmente rovente quando a prendere la parola è stato Graziano Amato. Il 43enne originario di Napoli è uno degli ultimi ingressi a Uomini e Donne, eppure ha già fatto molto chiacchierare. Approdato nel parterre maschile per corteggiare Ida Platano, è in realtà una vecchia conoscenza dei telespettatori più accaniti, che forse ricorderanno di averlo visto qualche anno fa. Quella volta era uscito assieme a Liat Cohen, ma la loro storia è naufragata dopo pochi mesi e ora Graziano è pronto a rimettersi in gioco.

Maria De Filippi interrompe la trasmissione

Graziano avrebbe infatti rivelato che la donna si sarebbe improvvisamente spogliata davanti a lui, lasciandogli le sue mutandine in macchina come ricordo. Ad avvalorare le sue parole, l’uomo si sarebbe dichiarato pronto a mostrare le prove fotografiche a Gianni Sperti, ed è in quel momento – riportano le indiscrezioni – che la dama si sarebbe infuriata, mollando uno schiaffo in pieno viso al cavaliere.

Una scena davvero brutta e diseducativa, che ha costretto Maria De Filippi ad intervenire