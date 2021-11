Chi è Valentina Sampaio, la prima modella transgender scelta da Armani

Nuovo volto rivoluzionario nella famiglia Armani, arriva Valentina Sampaio: è la prima testimonial transgender del brand di cosmesi.

Chi è Valentina Sampaio, la nuova testimonial del brand

Valentina Sampaio, ventiseienne di origini brasiliane, inizia la sua carriera da top model nel 2016 alla fashion week di San Paolo, in Brasile. Successivamente compare nel 2017, sulla sua prima copertina Vogue. Da lì diventa volto noto delle copertine del noto magazine di moda. Questi sono solo alcuni dei numerosi successi, che la modella può vantare nel suo curriculum.

Arriva però quello che è forse, ad oggi, il suo più grande successo, sia professionale che personale.

Il post di Instagram

L’annuncio di Armani Beauty: Valentina Sampaio è la nuova testimonial del brand di cosmesi, diventando così la prima testimonial transgender del brand. In particolare Valentina presterà la sua bellezza al nuovo rossetto del brand: Lip Power.

Armani non delude, e si mostra per l’ennesima volta capace di capire le necessità della società moderna.

Valentina Sampaio annuncia la collaborazione su Instagram. Il post in questione vede la foto della modella per la collezione Armani Beauty, e nella descrizione le toccanti parole della ragazza: “Sono così contenta di unirmi come volto beauty al brand Armani” continua poi: “Questo è un sogno che diventa realtà”, parla in fine del suo rapporto con il make-up e quanto questo abbia influito sulla sua crescita personale:” Il make-up ha avuto una ruolo importantissimo nella mia evoluzione personale, e sono grata ad Armani beauty di accogliere la diversità, permettendo l’espressione creativa e potenziando la bellezza individuale”.

Le parole di Giorgio Armani

Giorgio Armani Brand pubblica invece ,sul suo profilo ufficiale un post che ha come immagine la stessa foto usata dalla modella Valentina Sampaio, e come descrizione le parole di Giorgio Armani. Lo stilista infatti dichiara: “Armani beauty è la mia visione di ciò che la bellezza dovrebbe essere oggi: significativa e trasversale. Proprio come i miei abiti, i miei prodotti di bellezza hanno lo scopo di dare potere a tutte le donne, indipendentemente dalla loro cultura, dal loro paese di origine o dal loro background.“ Continua poi parlando nello specifico della modella: “Sono orgoglioso di avere Valentina come nuovo volto di Armani beauty: ammiro la sua volontà, il suo impegno e la sua determinazione. Valentina non ha paura di parlare e le sue parole sono importanti e toccanti“. Si mostra quindi, giustamente fiero, del suo nuovo volto mantenendo tutte le aspettative del suo brand.

La modella sarà quindi uno dei volti delle campagne beauty di Giorgio Armani durante tutto il 2022.