(Video). Vergogna a Napoli, bagno nella fontana in Piazza Trieste e Trento per pubblicare il video su TikTok

Ennesimo gesto irrispettoso ripreso e pubblicato sul social più in voga negli ultimi mesi: TikTok. Un uomo si è tuffatonella fontana di Piazza Trieste e Trento al grido di “colpo del sole“. Anche questa volta il video non è passato inosservato arrivando fino al consigliere Francesco Emilio Borrelli che ne denuncia le azioni.

Il “tuffo” a Piazza Trieste e Trento

Il video riprende la stupenda Piazza Trieste e Trento: “casa” dello storico bar napoletano ‘Gambrinus’, a due passi dalla monumentale Piazza Plebiscito e dalla quale si può già respirare il vento provenire dal vicinissimo lungomare. Al cento della “nevralgica” Trieste e Trento si trova la famosa ‘Fontana del Carciofo‘, monumento ben noto ai turisti e agli abitanti della città partenopea.

Il video inizia inquadrando un uomo che, con tanto di cuffia da piscina, occhialini e salvagente, lascia cadere un telo mare sul prato che circonda la fontana dopodiché scavalca il piccolo recinto che ne delimita il perimetro ed entra all’interno della fontana. Una volta all’interno l’uomo inizia a lanciare l’acqua della fontana attorno a se urlando “colpo del sole“. Si agita, inciampa e fa il bagno tutto sotto gli occhi increduli ed imbarazzati dei passanti. L’incaricato/a ad immortalare il gesto infatti non risparmia l’inquadratura alla “platea”.

Sguardi imbarazzati dei turisti

Quando il telefono viene girato per inquadrare l’altro lato della piazza infatti tutti i passanti sostano e si guardano tra di loro increduli della visione. La fontana di Piazza Trieste e Trento è un monumento rappresentativo della città, non di certo una piscina dentro la quale potersi rinfrescare durante le ore afose della giornata. Sorprende quindi come un uomo adulto abbia premeditato il gesto, vestendosi ad hoc per “fare un tuffo”, ed urlato una frase dal significato non chiaro solo per un Tik Tok. Il video è stato inviato al Consigliere Francesco Emilio Borrelli accompagnato da parole di sdegno per il gesto.

“Francesco, questi son davvero idioti, credono di essere divertenti, di essere personaggi da seguire” commentano. “Invece pur di fare due like danno vita ad ogni stupidità possibile ed immaginabile e si fanno il bagno in una fontana monumentale“. “Si sta perdendo il senso della misura” concludono.