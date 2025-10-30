PUBBLICITÀ
Tenta la fuga sui tetti, preso il figlio del boss D’Alessandro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
I carabinieri dovevano notificargli la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. Una misura firmata dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Napoli.
Figlio di un esponente del boss Luigi D’Alessandro, il 22enne Vincenzo ha notato le pattuglie ed è fuggito dalla sua abitazione, saltando da un tetto all’altro.
Circondato dai militari del nucleo operativo di Castellammare, il giovane ha tentato il tutto per tutto, è caduto male ed è stato catturato.
Durante il blitz, denunciato un 20enne, impiegato pubblico nel comune di Sant’Antonio Abate. Avrebbe favorito la fuga del giovane, ostacolando le operazioni dei carabinieri.

Le manette per il giovane sono scattate nel corso di un servizio di controllo del territorio nell’area stabiese. Nel comune di Gragnano, i militari hanno sequestrato 3 chili di hashish, divisi in 30 panetti. La droga era posizionata in diversi punti, in aree pubbliche tra piazza San Leone e vicolo Zuccariello.

