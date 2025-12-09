Lite tra amici in casa a Salerno, Vincenzo muore dopo il pugno

PUBBLICITÀ

Sabato scorso Vincenzo Mazza è stato ucciso la scorsa notte al culmine di una violenta lite a Salerno. L’omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D’Annunzio nel quartiere Torrione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 35enne era in casa quando ha avuto un litigio con il proprietario di casa, Luca Fedele.

Tra i due c’è stata una violenta colluttazione e Mazza, dopo esser stato colpito con un pugno, è caduto ed è morto. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato provocato dal colpo ricevuto, o dalle conseguenze della caduta. Fedele è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale e i carabinieri lavorano ricostruire l’esatta dinamica e il movente della lite che ha portato all’omicidio.

PUBBLICITÀ